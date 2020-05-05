Евсеев дошел в своем алфавите до буквы «Ф» и вспомнил Валерия Филатова

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем «футбольном алфавите» дошел до буквы «Ф». Он вспомнил бывшего президента «Локомотива» Валерия Филатова.

— Буква «Ф» в моем алфавите — это Филатов! Наш замечательный президент, добрейшей души человек, — написал Евсеев в Instgram. — «Локомотив» — клуб с многолетними традициями. «Локомотив» еще в советские времена был успешен. За него играли звезды советского футбола. Достаточно двух фамилий, чтобы понять, что за история у «Локомотива»: Валентин Гранаткин и Борис Аркадьев.

Но именно Филатов с Семиным смогли сделать клуб лучшим в стране. Выиграть чемпионат, построить базу и стадион: этим Валерий Николаевич навсегда вошел в историю «Локо».

К Филатову любой игрок мог зайти всегда, даже дублер. Без предварительной записи и не обязательно с рабочим вопросом. С ним интересно было просто поговорить. Филатов учил нас, молодых жизни. Не навязывая свое мнение.

Удивительно сколько лет Валерий Николаевич был вне «Локомотива», вне футбола. Я был очень рад за него, когда он вернулся, став членом совета директоров.