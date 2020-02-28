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Евгений Турбин: «Есть мечта сделать рок-группу с Карасевым»

08:59
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Российский судья Евгений Турбин рассказал о музыкальных предпочтениях.

— У меня играет рок, — цитирует Турбина «Известия». — Такой хард рок или даже металл. Вы, наверное, знаете другого арбитра, Сергея Карасева, — он тоже большой любитель этого направления в музыке. Он мой большой товарищ, с которым мы очень давно знакомы. Он в свое время был на моих концертах.

— Вы выступали в группе?

— Да, я барабанщик, у меня было несколько коллективов. И сейчас дома стоит барабанная установка. А у Сергея активное хобби — игра на электрогитаре. Знаю, он добился больших успехов. Я тоже все время в тонусе, могу хоть сейчас сыграть. В общем, у нас есть мечта собраться, сделать группу и вместе отыграть. Среди судей есть еще пара человек, которые играют на музыкальных инструментах. Но, наверное, нам и двоих будет достаточно. Он даст пару рифов, а я ему — сопровождение.

— Как группу назовете?

— Секрет. Не могу вам сказать, пока со своим гитаристом не пообщаюсь (улыбается).

— Вы с Карасевым вместе не ходили на концерты?

— Конечно, ходили. Ездили вместе в Питер на концерт Slayer. Было очень круто, но эта группа для меня не на первом месте. Это Сергей больше любит трэш-метал, а я помягче.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/978298/sevastian-terletckii/mechtaem-s-karasevym-sozdat-rok-gruppu

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