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Евгений Савин перечислил полмиллиона рублей на лечение девочки

19:38
Евгений Савин. Фото Instagram
Евгений Савин. Фото Instagram
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Бывший футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин оказал помощь девочке Арнелле Персаевой, страдающей спинально-мышеченой атрофией. Экс-игрок «Амкара», «Крыльев Советов» и ряда других клубов перечислил ей 500 тысяч рублей.

«Мы хотим от всей души поблагодарить одного из них настоящего человека Евгения Савина. Он отозвался на боль нашего народа всем сердцем и сегодня перечислил 500 тысяч рублей на счет Арнеллы.?

Нет слов, чтобы выразить мою благодарность. И от сердца матери и от всех осетин мира, для которых дело спасения Арнеллы стало национальной идеей.

Пусть это доброе дело вернется многократным добром в вашу крепкую и замечательную семью.?

Спасибо огромное каждому волшебнику. Пусть добро к вам возвращается!" - говорится на странице Instagram, посвященной девочке.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_WnwhSlRdA/

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