Мележиков — о работе гендиректором в «Спартаке»: «Раза два-три хотелось уйти»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах после ухода из клуба.
— Я попрощаюсь с командой, тренерским штабом и представлю нового генерального директора.
— Вы сказали, что были выжаты за период работы гендиректором. Сколько раз вам хотелось уйти?
— Не помню, раза два-три точно.
— Как будете отдыхать?
— На даче пока, но это недолго будет. Не точно прям выдохся. Привык жить в таком темпе, по-другому не могу. Думаю, две недели это займет. У меня еще работа остается. Передать дела правильно и в полном объеме Олегу Александровичу важно. Потом уже и сезон начнется, другая жизнь.
— К психологу обращались?
— Я сам себе психолог, умею справляться со своим стрессом, не переживайте.
— Может, с кем-то хотите повидаться, с кем давно откладывали встречу, куда-то съездить?
— Нет, Москва. На даче есть еще незавершенные дела. Мне нужно встретиться с командой после выхода из отпуска, с обедом. Нужно правильно завершить процедуру передачи. Олег хоть и в курсе всех дел, но правильно завершить процедуру — моя обязанность. А дальше чемпионат уже начнётся по большому счету. Думаю, дальше посмотрим, будет определенность, чем дальше заниматься, куда двигаться.
— То есть вы как бы ушли, но и не ушли?
— А из «Спартака» возможно уйти? Уже все, это до конца.
— Место в ложе стадиона у вас есть?
— Пригласили в ложу совета директоров. Планирую ходить на матчи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9