Евгений Луценко: «Для меня было важно победить «Динамо» на выезде»

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился эмоциями от победы над «Динамо» в 25-м туре Тинькофф-чемпионата России. 33-летний форвард стал автором единственного мяча (1:0), забив в четвертой игре подряд.

— До удаления мы действовали так, как запланировали. Удаление перестроило нашу игру, — сказал Луценко в интервью пресс-службе клуба. — А так — все то же самое. Нормально выбегали в контратаку, все было по плану.

Я перешел в «Арсенал» из «Динамо». Для меня было важно победить именно там, на выезде. Мы это сделали. Ребятами очень сильно горжусь. И молодежь выходила, и игроки без особой практики. Сделали то, о чем договаривались.