Евгений Кафельников: "Ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников рассказал "СЭ" о своих мыслях, по поводу высказываний полузащитника команды Дениса Глушакова, которые попали в сеть.

– Может это вброс перед заседанием совета директоров, где Томас Цорн должен занять место гендиректора?

– Не знаю. Мне имя этого человека ничего не говорит. Ну, придет он, все равно ничего не поменяется, будет ровно точно так же. Когда поменяется владелец, поверю в перемены, а пока это все пустые разговоры.

– Перестановки в составе будут большие, но Кононов и Федун останутся на своих местах.

– Не зря же говорят, что от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. Меняй, не меняй внутри, а результат будет один и тот же. Нужно начать с самого верха, если ничего там не поменять, то все будет продолжаться. (Арман Мкртчян)​