Евгений Гинер: "Российский паспорт не должен давать приоритет ни в зарплатном, ни в трансферном плане"

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал свое мнение об изменении лимита на легионеров в чемпионате России. Сегодня, 26 июня на заседании исполкома РФС было принято решение о введении лимита по схеме "8+17" с сезона-2020/21.

– Выработали схему, которая будет самой лучшей, – сказал Гинер. – Дальше будем двигаться в направлении того, что насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует. Только на Украине и в Китае. Пока лимит принят на сезон-2020/21, сейчас опробуем и посмотрим, как клубы отреагируют.

Часто спорю по этому вопросу, имея в команде больше всех российских футболистов. Конкуренция должна быть, и российский паспорт не должен давать приоритет ни в зарплатном, ни в трансферном плане.

– Этот лимит повысит качество приезжающих иностранцев?

– Не повысит. Вопрос в том, не сколько приедут, а какого качества.

– Сегодняшнее решение было принято единогласно?

– В исполкоме из клубов, я и Галицкий. Я не знаю, какие клубы как проголосовали. (Арман Мкртчян)

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.​

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