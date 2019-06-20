"Эвертон" подтвердил переход Влашича в ЦСКА

"Эвертон" на своем официальном сайте подтвердил трансфер хавбека Николы Влашича в ЦСКА. Ранее армейцы объявили о подписании пятилетнего контракта с 21-летним хорватом. BBC сообщил, что сумма трансфера составила 15,6 миллионов евро.

↩️ | Nikola Vlasic has today completed a transfer to CSKA Moscow for an undisclosed fee. #EFC



➡️ https://t.co/bysWgEVTVK pic.twitter.com/x4mfjrArp9 — Everton (@Everton) 20 июня 2019 г.

В минувшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Он провел 31 матч за красно-синих, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

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