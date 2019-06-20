17:09 | Футбол — РПЛ

"Эвертон" подтвердил переход Влашича в ЦСКА

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"Эвертон" на своем официальном сайте подтвердил трансфер хавбека Николы Влашича в ЦСКА. Ранее армейцы объявили о подписании пятилетнего контракта с 21-летним хорватом. BBC сообщил, что сумма трансфера составила 15,6 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Он провел 31 матч за красно-синих, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. 

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