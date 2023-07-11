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Агент Вагнера: «Спасибо господу, что Лав не перешел в «Спартак»

Феррейра рассказал, что Лав мог перейти в «Спартак» в 2003 году
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о том, что в 2003 году бразилец мог стать футболистом московского «Спартака».

«Когда Вагнер выступал в России, то «Спартак» не мог подписывать ведущих футболистов ЦСКА. Клубы старались привозить лучших игроков из Южной Америки и наиболее перспективных из Европы. «Спартак» мог подписать его за 2 миллиона долларов, но Червиченко отказался? Допускаю, что это правда. Спасибо господу, что Вагнер Лав не перешел в «Спартак». ЦСКА оказался мудрым и правильным выбором со всех точек зрения», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagnera-spasibo-gospodu-chto-lav-ne-pereshyol-v-spartak-265185/
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