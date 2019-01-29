22:29 | Футбол — РПЛ

"Это придаст нам импульс". Кутепов - о победе на турнире в Катаре

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Защитник "Спартака"  Илья Кутепов после матча "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (4:0) заявил, что победа в этом турнире придаст красно-белым дополнительный импульс. 25-летний футболист также добавил, что ему понравилось играть против сильных соперников.

- Думаю, победа придаст нам импульс, - сказал Кутепов в эфире канала "Матч ТВ". - Это был тренировочный сбор с хорошими соперниками. Но всегда приятно выигрывать и начинать год хотя бы с такой победы. Так играть интереснее. Это хорошие команды, с ними всегда приятно играть. Это большой плюс.

Напомним, в рамках данного турнира "Спартак" также обыграл "Ростов" (2:1) и "Зенит" (3:0). 

Спартак - Локомотив

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