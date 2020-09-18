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«Это не пойдет в плюс». Карпин — об отмене матча с «Ротором»

14:15
Валерий Карпин. Фото "СЭ"
Валерий Карпин. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об отмене матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» из-за болезни игроков волгоградцев коронавирусом.

— С точки зрения подготовки, естественно, это не пойдет в плюс, — приводит слова Карпина РИА Новости. — Все подводилось к матчу, шла подготовка к этой игре. С точки зрения нагрузок придется все менять, такую нагрузку, как в игре, сложно дать игрокам. Будем более эффективно работать на тренировках.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200918/karpin-1577441011.html

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