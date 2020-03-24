«Это наша общая победа». Кокорин — о звании лучшего игрока марта
17:12
Форвард «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил тех, кто поддерживал его. Ранее он был признан лучшим игроком Тинькофф российской премьер-лиги в марте.
— Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом месяце, — написал Кокорин в Instagram. — Это наша общая победа.
В четырех играх за сочинскую команду Кокорин забил три гола и отдал голевую передачу. За «Сочи» 29-летний форвард выступает на правах аренды из «Зенита».
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/B-HlzEcqpQAwbn2_04F3u6Y5tVMnAAVDoRctDg0/
Опрос
проголосовало: 3394Все опросы
Сколько голов до конца чемпионата-2019/20 забьет в «Сочи» Александр Кокорин?