Форвард «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил тех, кто поддерживал его. Ранее он был признан лучшим игроком Тинькофф российской премьер-лиги в марте.

— Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом месяце, — написал Кокорин в Instagram. — Это наша общая победа.

В четырех играх за сочинскую команду Кокорин забил три гола и отдал голевую передачу. За «Сочи» 29-летний форвард выступает на правах аренды из «Зенита».