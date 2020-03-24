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«Это наша общая победа». Кокорин — о звании лучшего игрока марта

17:12
Александр Кокорин. Фото Instagram. Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Instagram.
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил тех, кто поддерживал его. Ранее он был признан лучшим игроком Тинькофф российской премьер-лиги в марте.

— Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом месяце, — написал Кокорин в Instagram. — Это наша общая победа.

В четырех играх за сочинскую команду Кокорин забил три гола и отдал голевую передачу. За «Сочи» 29-летний форвард выступает на правах аренды из «Зенита».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-HlzEcqpQAwbn2_04F3u6Y5tVMnAAVDoRctDg0/

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