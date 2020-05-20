«Это любовь». Милое видео Карпина с дочерью

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал видео в своем Instagram. Он показал прогулку дочери Дарьи.

— Это любовь, — подписал видео Карпин.

Родившаяся в апреле дочь стала для Карпина пятой. Остальные четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и Дарья, которую в сентябре 2018 года 51-летнему специалисту родила нынешняя супруга.

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