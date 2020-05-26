«Это Гинер все купил!» ЦСКА поздравил президента клуба с днем рождения
09:38
26 мая 2020 года исполняется 60 лет Евгению Гинеру. ЦСКА поздравил президента клуба специальным видеороликом. Игроки, тренеры и болельщики московского клуба записали поздравления на мотив известного заряда армейцев: «Это Гинер все купил!»
#ЦСКА дружно и с душой поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем ???— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 26, 2020
В честь этого мы переписали знаменитый заряд нашего 12-го игрока «Это Гинер всё купил!» pic.twitter.com/o06EZyqZd6
«Болельщики других клубов нам завидуют — ведь у ЦСКА есть Гинер». Президенту армейцев — 60
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