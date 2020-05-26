РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Это Гинер все купил!» ЦСКА поздравил президента клуба с днем рождения

09:38
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

26 мая 2020 года исполняется 60 лет Евгению Гинеру. ЦСКА поздравил президента клуба специальным видеороликом. Игроки, тренеры и болельщики московского клуба записали поздравления на мотив известного заряда армейцев: «Это Гинер все купил!»

«Болельщики других клубов нам завидуют — ведь у ЦСКА есть Гинер». Президенту армейцев — 60

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир