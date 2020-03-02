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Ещенко забил эффектный гол пяткой на тренировке «Спартака»

19:38
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко забил эффектный гол на тренировке команды. В своем Twitter красно-белые показали видео гола с подписью: «Андрей Ещенко на опыте».

В нынешнем сезоне 36-летний Ещенко провел в составе «Спартака» восемь матчей в Тинькофф — чемпионате России. Он играет за красно-белых с 2016 года, контракт рассчитан до 2021 года.

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