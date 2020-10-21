Ещенко сравнил нынешний «Спартак» с командой Карреры, выигравшей чемпионство

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сравнил нынешнюю команду красно-белых с выигравшей чемпионский титул в сезоне-2016/17.

— У нынешнего сезона общего с чемпионским то, что у нас минимум поражений, много набранных очков, есть волевые победы, — сказал Ещенко в интервью телеканалу «Россия 24». — А какими еще эти победы должны быть? К «Спартаку» все готовятся, как на последний матч. Вокруг «Спартака» всегда много ажиотажа, все пишут об этих матчах, много говорят. Все хотят хорошо сыграть против нас. Поэтому «Спартаку» всегда тяжело, все хотят проявить себя. У нас бывают волевые победы, бывают и разгромы, если все залетает, иногда везет. Это часть футбола, если везет — значит, заслужили.