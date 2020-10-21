Ещенко рассказал, откуда взялось его прозвище «СуперДед»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о происхождении своего прозвища «СуперДед».

— В том сезоне вы были игроком основы, а сейчас — в запасе. Сейчас нагрузки на крайних защитников серьезны. Смогли бы вы и сейчас играть по 90 минут? — вопрос Ещенко.

— Если ночью разбудите — сыграю (улыбается). Может, не 90 минут, конечно, но если надо помочь команде — помогу, — сказал Ещенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Наверное, сейчас нужно рациональнее использовать свои кондиции и не всегда бежать вперед. А так — рискнуть можно.

— От кого появилось ваше знаменитое прозвище «СуперДед»?

— Мне кажется, это Ребров начал, хотя я его дедом называю. Болельщики подхватили, теперь кричат «СуперДед» или «Дед forever!».