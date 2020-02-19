Ещенко рассказал особенности тренировок Тедеско

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Известиям» отметил, что у него нет проблем с главным тренером Доменико Тедеско в связи с небольшой разницей в возрасте. Также он рассказал об особенностях тренировок под руководством итальянца.

— Чем эти зимние сборы с Доменико Тедеско отличаются от тех, что проводились при других специалистах?

— У каждого тренера свое видение, своя подготовка, своя школа. Мы выполняем все его требования.

— Слышал, что он проводил на первом сборе по три тренировки...

— Ну, первый сбор прошел с упором на физику. По три тренировки в день, никаких матчей, много бега. У Тедеско такое видение подготовки. Говорят, в Германии по этой схеме работают многие команды.

— Тяжело?

— Сборы — это всегда очень тяжело, кто бы что ни говорил. Но это часть футбола. Если ты не подготовишься, как будешь играть? Поэтому нужно просто свыкнуться с этим и заниматься.

— Вы старше Тедеско почти на два года. Испытываете ли какой-то дискомфорт в общении?

— Все абсолютно нормально. Это вы, журналисты, сразу начали что-то выдумывать и задавать Тедеско вопросы по этому поводу. Но по факту все идет в рабочем процессе, общаемся нормально.

— Тедеско любит менять привычные позиции игроков. С вами такое уже случалось?

— Вот сейчас использует меня как правого латераля — бегаю по всей бровке. Он пробует разные варианты, потому что в любой игре может случиться всякое. Может поменяться схема, сломаться человек, случиться замена или удаление. Поэтому надо посмотреть на всех, как они могут действовать на разных позициях.

— А на каких-то необычных позициях Тедеско пробовал вас использовать?

— В конце 2019 года мы проводили двухсторонку между собой и я успел поиграть на позиции нападающего, правого, левого и центрального защитника.