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Ещенко рассказал, как в «Спартаке» называют Соболева

04:45
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Известиям» поделился первыми впечтлениями о новичке Александре Соболеве. Красно-белые арендовали 22-летнего хавбека у «Крыльев Советов».

— Вы в команде главный по кличкам. Как теперь называть новичка «Спартака» Александра Соболева?

— Пока зовем его Соболь. А там, может, еще что-то придумаем... Может, Длина — он же высокий.

— Какие первые впечатления от Соболева?

— У него хорошие данные, он подходит под наш стиль игры. В общении добрый, положительный пацан. Русский, 22 года — на перспективу.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/977284/sevastian-terletckii/posle-razryva-krestov-krichal-v-podushku-po-nocham

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