Ерохин признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный Twitter клуба.

В октябре 31-летний россиянин провел 4 матча в РПЛ, в которых забил 4 гола. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов.

Всего Ерохин в текущем сезоне провел 15 матч, в которых забил 6 голов.