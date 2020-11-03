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Ерохин признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

15:52
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный Twitter клуба.

В октябре 31-летний россиянин провел 4 матча в РПЛ, в которых забил 4 гола. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов.

Всего Ерохин в текущем сезоне провел 15 матч, в которых забил 6 голов.

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