Ерохин признан лучшим игроком «Зенита» в октябре
15:52
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный Twitter клуба.
В октябре 31-летний россиянин провел 4 матча в РПЛ, в которых забил 4 гола. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов.
Всего Ерохин в текущем сезоне провел 15 матч, в которых забил 6 голов.
??? Александр Ерохин — «G-Drive. Лучший игрок» октября!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/6wz7xUhcDZ— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) November 3, 2020
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