Эрик Бикфалви не сыграет с "Ахматом" из-за травмы

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви не примет участие в матче 2-го тура чемпионата России против "Ахмата" из-за травмы, сообщает официальный Twitter клуба из Екатеринбурга.

31-летний Бикфалви становился лучшим бомбардиром "Урала" в последних двух сезонах. В дебютном матче нынешнего сезона он отметился дублем.