Эрик Бикфалви не сыграет с "Ахматом" из-за травмы

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви не примет участие в матче 2-го тура чемпионата России против "Ахмата" из-за травмы, сообщает официальный Twitter клуба из Екатеринбурга.
31-летний Бикфалви становился лучшим бомбардиром "Урала" в последних двух сезонах. В дебютном матче нынешнего сезона он отметился дублем.
‼️Состав #ФКУрал на матч #УралАхмат.— ФК Урал (@FCURAL) July 21, 2019
Эрик Бикфалви пропустит сегодняшнюю игру из-за повреждения. Тренерский штаб и врачи приняли решение не рисковать его здоровьем. pic.twitter.com/Ub75nvHGML
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