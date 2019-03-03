"Енисей" – "Ростов": Сигурдарсон вывел гостей вперед

🖐🏻 Пятый гол Бьорна Сигурдарсона в РПЛ и третий в ворота "Енисея".



📺 #ЕнисейРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР

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