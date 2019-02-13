"Енисей" разгромил карагандинский "Шахтер", Саркисов сделал хет-трик

"Енисей" одержал крупную победу над "Шахтером" из Караганды в контрольном матче - 4:0. Хет-трик оформил Артур Саркисов, еще один гол на счету Фегора Огуде.

Контрольный матч

"Енисей" (Россия) - "Шахтер" (Казахстан) - 4:0 (0:0)

Голы: Саркисов, 71 (1:0). Саркисов, 73 (2:0). Саркисов, 87 (3:0). Огуде, 89 (4:0).

"Енисей": Юрченко, Ятченко (Занев, 46), Рожков (Гаджибеков, 46), Грицаенко (Кичин, 46), Семакин (Данченко, 46), Комолов (Сарр, 46), Фатуллаев (Зотов, 46), Хубулов (Савичев, 46), Костюков (Огуде, 46), Кутьин (Комков, 46), Соболев (Саркисов, 46).