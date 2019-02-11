"Енисей" проведет матч с "Ростовом" в Сочи из-за Универсиады

"Енисей" на своем официальном сайте объявил о переносе матча 18-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", так как в Красноярске со 2 по 12 марта пройдет XXIX Всемирная зимняя универсиада.
"Перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России", – говорится на сайте клуба.
Напомним, что "Енисей" идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" занимает 7-ю строчку.
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