Эммануэл Эменике: «Может быть, за «Спартак» будет играть мой сын»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэл Эменике сказал, что продолжает следить за красно-белыми. Нигериец защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2013 год.

— Недавно вы записали видеообращение для «Спартака» и болельщиков. По-прежнему следите за командой?

— Да, я слежу за новостями, связанными со «Спартаком». Игры не смотрю, но всегда знаю последние результаты. Может быть, когда-нибудь за «Спартак» будет играть мой сын. Это было бы здорово. (Олег Кошелев)