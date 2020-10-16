Эммануэл Эменике: «Может быть, за «Спартак» будет играть мой сын»
Бывший нападающий «Спартака» Эммануэл Эменике сказал, что продолжает следить за красно-белыми. Нигериец защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2013 год.
— Недавно вы записали видеообращение для «Спартака» и болельщиков. По-прежнему следите за командой?
— Да, я слежу за новостями, связанными со «Спартаком». Игры не смотрю, но всегда знаю последние результаты. Может быть, когда-нибудь за «Спартак» будет играть мой сын. Это было бы здорово. (Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.