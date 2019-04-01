Эмилиано Ригони: "Кокорин всегда был очень важен для "Зенита"

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони в интервью официальному сайту клуба прокомментировал изменения в составе, произошедшие за время его полугодичной аренды. Аргентинец начал сезон в итальянской "Аталанте", зимой он вернулся в "Зенит".

– Вернулись вы, по сути, в новый "Зенит". Ушел Паредес, нет Кокорина, травмирован Ерохин, Нобоа только восстанавливается. Пришли три новичка. О сыгранности в такой ситуации говорить трудно. Какие качества игроков сейчас выходят на первый план?

– Изменения в составе произошли серьезные. Кокорин всегда был очень важен для нас, Лео Паредес во многом определял игру, Ерохину не повезло с травмой, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Нельзя сказать, что команда стала абсолютно иной, но процентов на тридцать – определенно. В такой ситуации очень важно единство коллектива, желание побеждать. Нельзя терять мотивацию – в каждой игре нужно выходить и сражаться.

– Легко ли быть лидером чемпионата России с психологической точки зрения?

– Определенное давление мы, конечно, ощущаем, но это совсем не те чувства, которые испытываешь, например, после вылета из Лиги Европы. Такое давление я бы назвал хорошим, конструктивным. Побеждая, мы сохраняем отрыв от преследователей. Осознание этого помогает становиться лучше и двигаться вперед.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Последний раз суд продлил их арест до 8 апреля.