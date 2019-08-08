Елена Джеглав будет отвечать за соцсети в "Спартаке"

Как стало известно "СЭ", Елена Джеглав будет отвечать за развитие соцсетей и медиа "Спартака". Ирина Разинькина, которая ранее возглавляла проект "Спартак медиа" (он отдан департаменту по связям с общественностью клуба), переведена в коммерческий отдел красно-белых.

Ранее Джеглав работала в оргкомитета "Россия-2018". (Вячеслав Короткин)

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