Элдор Шомуродов: «Хочу играть в Европе, но пока мне комфортно в «Ростове»

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что мечтает играть в Европе, однако сейчас комфортно чувствует себя в России.

— Игра с «Зенитом»? Это был очень плохой матч для нас и счет, — сказал Шомуродов. — Тяжело такое забыть. Впереди 17 матчей, будем готовиться к следующему. Когда такие классные игроки есть в команде, создается много моментов — нападающему полегче забивать. Благодаря партнерам я забил 10 голов в этом чемпионате.

Я скромный? Это от характера зависит. Наглость — это даже хорошо иногда бывает. Меня подводит иногда, что я такой стеснительный. Но характер есть характер.

Мои цели? Моя мечта — играть в Европе, в топ-5 чемпионатах. Буду стремиться к этому, но сейчас у меня в «Ростове» все хорошо. Пока никуда не собираюсь. Многие говорили про меня, что он зимой уйдет. У меня есть мечта, но это будем потом обсуждать с руководством. Пока мне в «Ростове» комфортно.

В текущем сезоне Шомуродов провел 15 матчей за «Ростов», забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Ростовчане занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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