Эль-Кабир приступил к тренировкам в общей группе

«Урал» продолжает подготовку ко второй части чемпионата России. Полузащитник команды из Екатринбурга Отман Эль-Кабир вернулся в общую группу и провел тренировку с основным составом, сообщает Twitter клуба.

?Продолжаем готовиться к официальным матчам. Сегодня и в ближайшие два дня у «шмелей» запланировано по одной тренировке. Сегодняшняя работа состоялась утром. Участие в тренировочном процессе принял Отман Эль Кабир, который до этого тренировался по индивидуальной программе. pic.twitter.com/fPtzdQWjz7 — ФК Урал (@FCURAL) February 25, 2020

В нынешнем сезоне Эль-Кабир сыграл в 15 матчах чемпионата России, в которых отметился 4 голами и 2 голевыми передачами.

29 февраля «Урал» проведет свой первый официальный матч в нынешнем году. В 20-м туре РПЛ он встретится в Москве с ЦСКА.