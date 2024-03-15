Экс-защитник «Рубина» Егор Сорокин стал игроком «Елимая» из Казахстана

Бывший защитник «Рубина» Егор Сорокин подписал контракт с казахстанским «Елимаем», сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения не раскрывается.

28-летний Сорокин находился в статусе свободного агента. В феврале контракт с ним расторг казанский «Рубин». В текущем сезоне он успел провести два матча за команду в FONBET Кубке России.

Ранее Сорокин играл за «Краснодар», «Нефтехимик», «Актобе» и «Тосно». В 2018 году он провел один матч за сборную России.