Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Сигурдссон перешел в «Рух»

34-летний исландский защитник Рагнар Сигурдссон стал игроком львовского «Руха», информирует пресс-служба клуба. Контракт подписан на полгода с возможностью продления на год.

За «Ростов» Сигурдссон провел 53 матча, в составе «Краснодара» у него 86 матчей. В этом сезоне он выступал за «Копенгаген», за который провел 4 матча.

Также за свою карьеру он играл за «Филкир», «Гетеборг», «Копенгаген» и «Рубин».

В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 96 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 передачи.