Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Сигурдссон перешел в «Рух»
09:42
34-летний исландский защитник Рагнар Сигурдссон стал игроком львовского «Руха», информирует пресс-служба клуба. Контракт подписан на полгода с возможностью продления на год.
За «Ростов» Сигурдссон провел 53 матча, в составе «Краснодара» у него 86 матчей. В этом сезоне он выступал за «Копенгаген», за который провел 4 матча.
Также за свою карьеру он играл за «Филкир», «Гетеборг», «Копенгаген» и «Рубин».
В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 96 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 передачи.
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