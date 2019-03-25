Экс-врач "Спартака" посоветовал Джано стать спортивным врачом

Бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков в разговоре с корреспондентом "СЭ" похвалил своевременные действия полузащитника сборной Грузии и "Крыльев Советов" Джано Ананидзе по оказанию первой помощи защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шеру во время отборочного матча Евро-2020.

На 24-й минуте игры хавбек, арендованный самарцами у "Спартака", вытащил запавший язык игрока противоположной команды из горла, тем самым освободив ему дыхание. Шер в верховом единоборстве с Джемалом Табидзе получил травму и на некоторое время потерял сознание. После помощи Ананидзе и подоспевших врачей он сумел доиграть матч до конца.

– Что бы было с Фабианом Шером, если бы Ананидзе не успел вытащить запавший язык?

– Наверное, он просто опередил врачей, – сказал Васильков. – В таких случаях у нас в запасе есть от пяти до шести минут. Так что, времени хватало. Но он молодец, не растерялся!

Я по своему опыту знаю, что некоторые футболисты, видя эту травму, отходят. Проецируют ее на себя. Некоторые даже начинали плакать, правда очень редко. Помощи на поле не от кого было дождаться, пока врачебная бригада не прибежит.

Он все сделал правильно. Я бы советовал ему в мединститут поступить. Было бы неплохо, чтобы когда он закончит карьеру футболиста, стал бы спортивным врачом. Обязательно передайте ему это!

– Объясните с медицинской точки зрения, какие могли быть последствия, если бы было промедление?

– Последствия были бы, если бы он упал в канаву и никого рядом не было бы. Вот это была бы трагедия – доврачебную и врачебную помощь никто не мог бы оказать. Последствия могли быть вплоть до летального исхода. А тут оказались люди.

Самое интересное, что он после этого случая матч доиграл. Значит, все было сделано сиюминутно. Тут благодарность нашему бывшему спартачу. Поэтому Шер и доиграл. Если бы ждали, пока бригада прибежит, пока, может быть, растерялись бы – его бы, конечно, спасли, но продолжение участия в матче было бы под большим вопросом.

– Медицинские службы клубов проводят для игроков семинары по оказанию первой помощи в таких ситуациях?

– Конечно! Мы без кардиостимулятора расширителей, дыхательных трубок не находимся на стадионе. У нас инструментов – будь здоров! "Левая" скорая помощь может позавидовать. У нас в арсенале есть все. И на случай остановки сердца, западения языка, остановки дыхания... Регулярно проводятся семинары. Доктора оснащены этой техникой.

Как-то пару лет назад был семинар, где я спросил у врачей со всей России: "У кого-нибудь была остановка сердца?". Оказалось, ни у кого. Я и говорю: "Слава богу!" Потому что остановка сердца – это сложнее. Как и черепно-мозговые травмы. Не приведи господь!

Одним словом, правильно. Об этом надо писать и говорить! Чтобы все знали, что рядом не только врачи, но и футболисты. Джано – молодец! (Андрей Михайлов)