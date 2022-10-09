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9 октября, 18:28

Червиченко о сравнении Соболева с Холанном: «Хорошая шутка, посмешили»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал шуткой сравнение Соболева с Холанном
Руслан Минаев
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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на сравнение форварда красно-белых Александра Соболева с нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Спасибо, посмешили меня. Соболев «русский» Холанн? Хорошая шутка. Чтобы о таком говорить, он должен забивать в двух матчах подряд из трех. Все такие сравнения в пользу бедных. Так восторженно о нем говорят только те, кто что-то от него хочет. Ничего общего между Соболевым и Холанном не вижу», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Холанна 20 мячей и 3 голевых паса в 13 играх за «Манчестер Сити».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-nichego-obshhego-mezhdu-sobolevy-m-i-holandom-ne-vizhu/
Александр Соболев
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
16
6
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 5
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