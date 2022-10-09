Червиченко о сравнении Соболева с Холанном: «Хорошая шутка, посмешили»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на сравнение форварда красно-белых Александра Соболева с нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Спасибо, посмешили меня. Соболев «русский» Холанн? Хорошая шутка. Чтобы о таком говорить, он должен забивать в двух матчах подряд из трех. Все такие сравнения в пользу бедных. Так восторженно о нем говорят только те, кто что-то от него хочет. Ничего общего между Соболевым и Холанном не вижу», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Холанна 20 мячей и 3 голевых паса в 13 играх за «Манчестер Сити».