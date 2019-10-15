Экс-тренер «Сатурна» из Германии уверен, что Тедеско будет непросто в «Спартаке»

Бывший тренер «Сатурна» Юрген Ребер — о назначении Доменико Тедеско главным тренером «Спартака». Он считает, что его соотечественнику будет непросто.

— Я знаю Доменико, потому что он был успешен в первый год работы в Германии и вывел «Шальке» в Лигу чемпионов, — цитирует Ребера ТАСС. — Это молодой и хороший тренер. Я тренировал в России и знаю, что там бывает непросто работать — иногда владелец может оказывать на тебя давление. Тедеско многое знает о футболе, но отправляться работать за границу всегда тяжело. Я немногое знаю об этом «Спартаке» и его уровне, но если ты хороший тренер и у тебя хорошая команда, ты будешь успешен. За 22 года тренерской работы я понял, что порой нужно оказаться в нужном месте в нужное время.

Тедеско сменил в клубе Олега Кононова, который ранее был отправлен в отставку.

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