Экс-президент ОКР Жуков не видит ничего страшного в привлечении иностранных арбитров в РПЛ

Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на привлечение арбитров из Саудовской Аравии в РПЛ.

«Иностранные судьи — нормальная практика. Конечно, нужно улучшать качество нашего судейства, но ничего страшного в иностранцах нет. Может это наоборот поможет нашим», — сказал Жуков «СЭ».

24 октября председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что в ближайшее время на матчах РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии и Катара.