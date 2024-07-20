Экс-нападающий «Динамо» Луценко рассказал, о чем общался с Шуниным
Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко сообщил, что общался с экс-вратарем бело-голубых Антоном Шуниным.
«Пару недель назад говорил с Шуниным, мы вместе тренировались. Он сказал, что думает над тем, чем заняться после карьеры игрока. Хотя у него еще есть силы продолжить карьеру. Другой вопрос, найдет ли он комфортные для себя условия. Знаю, ему предлагают должности в «Динамо», он их рассматривает. Сказал, отов рассмотреть предложения, если такие поступят. У него точно есть желание поработать в академии, если предложенная должность его устоит», — сказал Луценко Metaratings.
В начале июля «Динамо» сообщило об уходе Шунина из клуба в связи с истечением срока контракта. По информации «СЭ», интерес к 37-летнему футболисту проявляли «Химки».
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|Зенит
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|Локомотив
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|Факел
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4
|Пари НН
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5
|Химки
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6
|Динамо Мх
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7
|Оренбург
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8
|Ахмат
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9
|Рубин
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10
|Спартак
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11
|Динамо
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12
|Краснодар
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13
|ЦСКА
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14
|Ростов
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|0
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15
|Акрон
|1
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|0
|1
|2-3
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16
|Кр. Советов
|1
|0
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|1
|0-4
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|2
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Дмитрий Сергеев
Зенит
|1
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1