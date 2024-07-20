Экс-нападающий «Динамо» Луценко рассказал, о чем общался с Шуниным

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко сообщил, что общался с экс-вратарем бело-голубых Антоном Шуниным.

«Пару недель назад говорил с Шуниным, мы вместе тренировались. Он сказал, что думает над тем, чем заняться после карьеры игрока. Хотя у него еще есть силы продолжить карьеру. Другой вопрос, найдет ли он комфортные для себя условия. Знаю, ему предлагают должности в «Динамо», он их рассматривает. Сказал, отов рассмотреть предложения, если такие поступят. У него точно есть желание поработать в академии, если предложенная должность его устоит», — сказал Луценко Metaratings.

В начале июля «Динамо» сообщило об уходе Шунина из клуба в связи с истечением срока контракта. По информации «СЭ», интерес к 37-летнему футболисту проявляли «Химки».