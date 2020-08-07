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Экс-капитан «Химок» Тюнин вошел в тренерский штаб клуба

12:50
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Бывший полузащитник Николай Тюнин вошел в тренерский штаб «Химок», сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний специалист будет работать тренером-аналитиком в тренерском штабе Дмитрия Гунько.

— Я очень рад вернуться домой — в футбольный клуб «Химки» и любимый город! — цитирует Тюнина официальный сайт клуба. — Я возвращаюсь в другом качестве, готов работать и приносить максимум пользы, которую смогу дать команде. Буду счастлив снова увидеться с болельщиками «Химок», с которыми у меня всегда были очень теплые отношения. В преддверии премьер-лиги хочется, чтобы болельщики приходили на стадион, верили в нас и поддерживали команду!

Бывший капитан команды провел в составе «Химок» 133 матча и забил 14 мячей.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/nikolay-tyunin-vozvrashchaetsya-v-khimki-/

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