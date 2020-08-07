Экс-капитан «Химок» Тюнин вошел в тренерский штаб клуба

Бывший полузащитник Николай Тюнин вошел в тренерский штаб «Химок», сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний специалист будет работать тренером-аналитиком в тренерском штабе Дмитрия Гунько.

— Я очень рад вернуться домой — в футбольный клуб «Химки» и любимый город! — цитирует Тюнина официальный сайт клуба. — Я возвращаюсь в другом качестве, готов работать и приносить максимум пользы, которую смогу дать команде. Буду счастлив снова увидеться с болельщиками «Химок», с которыми у меня всегда были очень теплые отношения. В преддверии премьер-лиги хочется, чтобы болельщики приходили на стадион, верили в нас и поддерживали команду!

Бывший капитан команды провел в составе «Химок» 133 матча и забил 14 мячей.