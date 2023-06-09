Экс-игроком «Сочи» Цаллаговым интересуются клубы Турции и Кипра

Бывшим полузащитником «Сочи» Ибрагимом Цаллаговым интересуются один клуб из Турции, а также топ-команда чемпионата Кипра, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, у 32-летнего футболиста также есть варианты в РПЛ. В ближайшее время полузащитник определится с продолжением карьеры и подпишет контракт.

Сегодня, 9 июня, «Сочи» объявил об уходе Цаллагова из клуба.

Цаллагов выступал за «Сочи» с 2019 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел 18 матчей и забил 1 гол.