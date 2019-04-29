Бывший футболист "Тосно" Рустем Мухаметшин подал заявление об отстранении Владимира Ганжина от исполнения обязанностей конкурсного управляющего клубом, говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее Мухаметшин подал в суд о заявление о включении в реестр требований кредиторов клуба, признанного банкротом, задолженности перед ним в размере 4,5 миллиона рублей. Рассмотрение этого требования назначено на 13 мая.

Однако игрок также направил заявление о признании незаконным бездействия конкурсного управляющего по невключению долга перед ним в реестр требований кредиторов должника. В этом заявлении Мухаметшин просит отстранить управляющего клуба.

Напомним, ФК "Тосно" прекратил существование. Ранее суд признал клуб банкротом. В 2018 году перед расформированием команда выиграла Кубок России. 30 мая 2018 года клубу было отказано в получении лицензии на выступление в первенстве ОЛИМП-ФНЛ.