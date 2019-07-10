Экс-игрок "Анжи" и "Тосно" Тетрашвили перешел в "Тамбов"

Защитник Гурам Тетрашвили стал игроком "Тамбова". Как информирует пресс-служба, 30-летний футболист подписал соглашение на один год. Он будет выступать под номером 3.

Ранее в России Тетрашвили выступал за "Автодор", "Аланию", "Машук-КМВ", "Луч-Энергию", "Тосно" и "Анжи". Последним клубом футболиста был "Гомель".

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