Экс-игрок "Анжи" и "Тосно" Тетрашвили перешел в "Тамбов"

Защитник Гурам Тетрашвили стал игроком "Тамбова". Как информирует пресс-служба, 30-летний футболист подписал соглашение на один год. Он будет выступать под номером 3.
Ранее в России Тетрашвили выступал за "Автодор", "Аланию", "Машук-КМВ", "Луч-Энергию", "Тосно" и "Анжи". Последним клубом футболиста был "Гомель".
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Дополнительная информация
http://fc-tambov.ru/content/news/3667-Guram-Tetrashvili-podpisal-kontrakt-s-Tambovom.html
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