Экс-форвард «Арсенала» Саного рассказал об интересе «Спартака» и «Динамо»

Бывший нападающий «Арсенала» Яя Саного рассказал о своем будущем. 27-летний француз признался, что к нему есть интерес из России.

— У меня множество предложений и контактов от самых разных клубов. Для меня важнее всего игра. Жду предложений из разных топ-чемпионатов. Нужно быть спокойнее, — цитирует Саного France Football.

— «Спартак» заинтересован в ваших услугах. Это хороший вариант?

— Это может быть вариантом. Идут обсуждения. Есть и другие клубы. «Спартак», «Динамо» тоже интересуется. Команды из английского чемпионшипа, два-три варианта во Франции. Ждем.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили ему контракт на два года с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го. Таким образом, он может достаться «Спартаку» бесплатно.

В этом сезоне француз провел 15 матчей в лиге 1, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.