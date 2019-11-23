Эдуардо Докампо: «Мастерство Дзюбы решило исход матча»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Думаю, что сегодня исход решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита», — цитирует Докампо официальный сайт «Рубина». — Это было определяющим фактором. Мы старались, пытались, конечно, были и ошибки, но после забитого нами гол у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча.

— Следующие матчи проведете на выезде. Есть понимание, как спастись от вылета?

— Конечно, понимание есть. Думаю. Что почти в каждой игре никто из соперников не играл гораздо лучше нас. Есть определенные проблемы с завершением, но мы должны сделать анализ сегодняшнего матча и дальше играть. Мы видим, где мы находимся в таблице, но нужно просто работать над ошибками.

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