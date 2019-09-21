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Эдуардо Докампо: «К «Зениту» «Рубин» готовился как обычно»

19:01

Тренер «Рубина» Эдуардо Докампо поделился ожиданиями от матча чемпионата России против «Зенита».

— Подготовка к «Зениту»? Как обычно, недовольны последними результатами, — сказал Докампо в эфире «Матч премьер». — Только через работу можно перевернуть ситуацию. «Зенит» — чемпион страны, и очень хорошая команда. Готовились как обычно и надеемся на хороший результат. Сегодня другой состав, который будет оптимальным, думаем. Давление на «Рубин»? Только через работу можно перевернуть эту ситуацию, повторюсь.

Трансляция матча «Зенит» — «Рубин»

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