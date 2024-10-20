Сперцян рассказал, что его удивило в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Удивило, что «Спартак» начал матч в три центральных защитника. Но мы старались играть от себя. И в целом мы всегда пытаемся активно начинать матчи против любых соперников», — цитирует Legalbet Сперцяна.

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.