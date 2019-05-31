Дзюба высказался о конфликте Гулиева с американцем

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" высказался по поводу инцидента с участием Аяза Гулиева и американца Майкла Коу. В начале апреля футболист автомобилем задел 29-летнего американца, который двигался по переходу, а затем нанес ему несколько ударов, сломав нос.

– История Гулиева?

– Для меня это удивительно. Зная все, что происходит, ехать на красный свет, на пешеходке задеть человека и потом ему еще и добавить – это фантастика. Надо отдать должное – он или его окружение сообразили моментально, мозгов хватило. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.