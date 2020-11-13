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Дзюба возобновит тренировки завтра. Малком уже на поле

15:56
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Сегодня «Зенит» возобновил тренировки после нескольких выходных.

32-летний форвард Артем Дзюба не принимал участия в занятии — он приступит к работе в субботу. Вместе с тем по индивидуальной программе работали 25-летний нападающий Сердар Азмун и 24-летний Себастьян Дриусси. Первый пропустил пять матчей из-за ангины, второй — три игры из-за подозрения на коронавирус.

С некоторыми ограничениями в общей группе трудится 23-летний бразилец Малком. Он не выходил на поле с 3 октября после матча со «Спартаком». (Вячеслав Короткин)

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