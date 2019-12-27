Российская премьер-лига (РПЛ) назвала сборную десятилетия, сообщает официальный Twitter лиги.

Символическая сборная определена по итогам голосования болельщиков. В сториз Instagram РПЛ они выбрали лучших игроков прошедших 10 лет.

? Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!



? В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea — Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 27, 2019

Сборная десятилетия РПЛ

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Бранислав Иванович («Зенит»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Юрий Жирков («Анжи», «Динамо», «Зенит»).

Полузащитники: Понтус Вернблум (ЦСКА), Халк («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА), Данни («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба («Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Зенит»), Вагнер Лав (ЦСКА).