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Дзюба, Вагнер Лав, Халк и Данни — в сборной десятилетия РПЛ

12:25
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Российская премьер-лига (РПЛ) назвала сборную десятилетия, сообщает официальный Twitter лиги.

Символическая сборная определена по итогам голосования болельщиков. В сториз Instagram РПЛ они выбрали лучших игроков прошедших 10 лет.

Сборная десятилетия РПЛ

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Бранислав Иванович («Зенит»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Юрий Жирков («Анжи», «Динамо», «Зенит»).

Полузащитники: Понтус Вернблум (ЦСКА), Халк («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА), Данни («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба («Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Зенит»), Вагнер Лав (ЦСКА).

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