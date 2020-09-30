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Дзюба, Семак, «Зенит». Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/20

13:07
Сергей Семак и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/20.

Командой года назван «Зенит», который выиграл чемпионат и Кубок России.

Игроком года назван форвард петербуржцев Артем Дзюба. Он стал лучшим ассистентом РПЛ (16 передач) и разделил титул лучшего бомбардира с одноклубником Сердаром Азмуном (17 голов).

Тренером года признан Сергей Семак, также из «Зенита».

В номинации «Надежда» (лучший молодой игрок до 21 года) награду получил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

За вклад в развитие футбола награжден Виктор Понедельник.

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