Дзюба признался, что его удивили люди, которые смотрели финал МЧМ в записи

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе сине-бело-голубых прокомментировал ситуацию с одновременным показом финалов молодежных чемпионатов мира 2011-го и 2020 годов.

5 января во время трансляции на Первом канале финала молодежного чемпионата мира Россия — Канада (3:4) на «Матч ТВ» также показали в записи решающую игру МЧМ с теми же сборными — только 2011 года, когда наша сборная выиграла 5:3.

Многие болельщики команды, в том числе известный футболист Дмитрий Тарасов, а также депутат Михаил Дегтярев стали поздравлять в соцсетях молодежку с победой. Тренер сборной Игорь Ларионов назвал ситуацию «полным непрофессионализмом» со стороны телеканала.

— Смотрел ли я финал МЧМ? Само собой, — сказал Дзюба. — Ну, кто смотрел по «Матч ТВ», то меня искренне удивляют эти люди, которые смотрели по этому каналу. Как они невнимательно смотрят...По принципу: все смотрят, ну и я посмотрю. Даже не зная ни одного игрока там. Ну, это ладно.

Конечно, переживал. И очень сильно расстроился. Давайте будем откровенны: мы были сильнее Канады. Нас убили просто нелепейшие удаления. Особенно меня расстроил Воронков. Надеюсь, он сделает анализ. Эмоции нужно сдерживать.

Хитрый капитан у канадцев, шлем не снял во время гимна нашего... Нелепые удаления убили всю игру. Понятно, что повезло, когда забили мусорный гол: попало кому-то в ногу и залетело. Но в целом я вообще не мог понять, за счет чего Канада может выиграть у наших. Наши их просто полностью переигрывали.