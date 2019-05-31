Дзюба назвал забавным бой Дацика и Тарасова

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" оценил бой между недавним зеком Вячеславом Дациком и интернет-блогером Артемом Тарасовым. По его мнению, результат не вызывает вопросов.

– Как относитесь к таким перфомансам, как бой Дацик – Тарасов?

– Видел, было забавно. С одной стороны, когда это все заводится, это интересно. Но когда Дацик его в одну калитку ушатывает, а кто-то кричит про Тарасова: "Дайте ему отдышаться!", это что? Ну дайте ему сходить передохнуть, сутки прийти в себя. Коктейль пусть выпьет. Цирк. Тарасов проиграл по всем статьям, а рассказывают, что он чуть ли не выиграл, молодец, выстоял. Так ты бой бросил сам, что ты там выстоял? Тебя по всему рингу топтали. Так и я могу – пойти в бокс или ММА и как Конор Макгрегор годами унижать соперников, а за день до боя сниматься по какой-нибудь причине – то почки болят, то сгонка веса не получилась. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.